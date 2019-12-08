Мы кричали, нас никто не слышал – выжившая студентка о пожаре в Одессе (видео)

Фото: ГСЧС

Выжившая в смертельном пожаре студентка колледжа рассказала о трагедии. Видео опубликовали в местном Telegram-канале.

Девушка рассказала, что студенты пытались спуститься с пятого этажа, но когда увидели дым, вернулись обратно и закрылись в аудитории.

"Когда мы начали спускаться, там было очень жарко и все было в черном дыму. Мы вернулись обратно в кабинет, закрыли плотно двери и наша преподавательница начала звонить в пожарную чтобы нас спасли. Потом через щели в двери начал проходить дым, он был очень черный, едкий", – говорит студентка.

Одна из девушек из-за страха хотела выпрыгнуть в окно.

"Наша девочка одна, она сама нервная очень, она говорит: "Мы умрем?". Она открывает окно, которое у нас одно открывалось, хотела выпрыгнуть в окно. Мы ее схватили за ноги и сказали, что не нужно", – продолжила она.

Затем дым начал заполнять помещение, и студенты намочили шапки водой и начали дышать через них.

"Когда весь кабинет был в дыму, я понимала, что все уже, дышать нечем. Я начала молиться Богу. Я кричала: "Господи, спаси всех, кто здесь есть в кабинете. Потому что, Боже, я не вижу выхода, я не знаю, как выйти. Я посмотрела в окно и вижу пламя огня, которое шло с третьего этажа. Нас никто не видел. Мы кричали, нас никто не слышал, наше окно было задыменным", – рассказывает пострадавшая.

"Я хотела позвонить маме, я уже чувствовала, что задыхаюсь, я хотела просто попрощаться. И в последний момент, я достаю телефон, уже ничего не видно, и я понимаю, что попрощаться с ней уже не могу. И тут я услышала, мой брат говорит с лестницы: "Подъехала машина, Алла, продержись еще немножечко!", – продолжила она.

Затем к зданию подъехал автомобиль спасателей и студентов спустили с помощью пожарной лестницы. После этого огонь распространился и на пятый этаж. Также девушка вспомнила о погибшей, которая упала с пятого этажа.

"С пятого этажа она упала на бетон. Я просто молилась, говорила: "Господи, спаси, это моя подруга". Я с ней дружу, я с ней всегда хорошо общалась. Она была такая светлая девочка", - сказала она.

Также она узнала, что на пятом этаже также остался и ее друг, сейчас он считается пропавшим без вести.

"Его папа ко мне подбежал, когда нас уже вытащили и говорит: "А где мой сынок?", – добавила пострадавшая.

Напомним, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки человек пострадали.

Сегодня ночью, 8 декабря, родные опознали еще одного из погибших в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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