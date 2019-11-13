Мы – украинцы: гагаузы поделились рецептом счастья

Сегодня побывали в общине, чьи предки переселились в Украину около 200 лет назад

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"Сегодня" продолжают цикл материалов "Мы – украинцы". В нашем очередном материале – рассказ о гагаузах. Украина – вторая страна после Молдовы, где компактно проживают гагаузы.

Журналисты побывали в гагаузском селе Виноградовка, в Одесской области. Здесь мы познакомились с чабаном Иваном Таушанжи. Собираясь на работу, Иван завязывает длинный пояс.

"Когда тяжелое поднимаешь, он защищает, держит тебя со всех сторон", – объяснил Таушанжи.

Иван пошел по следам отца и деда, которые тоже были чабанами. Одеваться на работу для него – целый ритуал. О папахе он говорит с особой любовью.

"Не замерзнешь, потому у нее с обеих сторон – две шкуры, она непробиваемая получается. Вот настоящий гагауз!" – говорит, надев папаху, Иван Таушанжи.

Его предки-гагаузы поселились в Одесской области около 200 лет назад.

"Мы едем ко мне на фазенду, это мое подсобное хозяйство", – говорит Иван.

На ферме – козы и овцы, всех надо накормить и напоить.

"Это еще папа, еще дедушка говорили – если овечка есть, с голоду не пропадешь. Овечка всесторонне прибыльная. И шерсть, и молоко и ягненок", – говорит житель Виноградовки.

Иван Таушанжи признается – без помощи односельчан не справился бы.

"В основном приходят друзья, товарищи, соседи и помогают. Я тоже им, конечно, помогаю", – рассказывает Иван.

После посещения хозяйства Иван готовит угощения для помощников. Во дворе, в 50-литровом котле, с утра стоит каверма – национальное блюдо из баранины, приправленное специями.

"Здесь три барана, здесь чистое мясо, костей нет. Это надо уметь делать, просто так редко кто его сделает качественно", – объясняет Иван Таушанжи.

Каверма в семье – ежедневное блюдо, потому что считается полезным.

"Попробуйте, и скажете, что это такое. Впервые едите? Загадайте желание! Оно непохоже ни на телятину, ни на свинину, и вкусно очень", – похвалил чабан свое блюдо.

Журналистам "Сегодня" каверма понравилась – мясо, действительно, тает во рту, мы даже попросили добавки.

К Ивану заходит в гости брат, и мужчины вспоминают: раньше, во времена их молодости, мало кто знал о гагаузах.

"Был парнишка, служил в Болграде, и он писал письмо: здесь есть камыши, ондатры и гагаузы. Они думали, что звери какие-то", – вспоминает Николай Таушанжи.

Говорить о народе начали после обретения Украиной независимости. Теперь гагаузский язык изучают и в школе.

"Стараемся нашу национальность поддержать, сохранить", – объясняет Иван Таушанжи.

За семейным столом делятся своим рецептом счастья.

"Счастье – когда благополучно все, когда все идет своим чередом. Понимание между мужем и женой, детьми, помощь друг другу", – говорит Иван и его жена.

Следующий материал из цикла "Мы – украинцы" будет посвящен албанцам, проживающим в Украине.

Смотрите в программе "Сегодня" 13 ноября в 19:00.

Напомним, что в первом выпуске этого спецпроекта мы рассказали о жизни греков в Украине, которые считают своей столицей Мариуполь.

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