Мы – украинцы: "Сегодня" выведали секреты национальной кухни албанцев в Одесской области

Их предки жили в горной местности около двух морей и переселились в Украину около 200 лет назад

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В рамках цикла "Мы – украинцы" журналисты "Сегодня" уже рассказывали приазовских греках, которые считают своей столице Мариуполь.

Также "Сегодня" побывали в гостях у гагаузов в Одесской области, которые поделились своим секретом счастья.

Сегодня наш рассказ – о людях, чьи предки жили в горной местности около двух морей, а сейчас они живут в бессарабских степях, откуда до ближайшего пляжа — до 100 километров. Корреспонденты "Сегодня" отправились в Каракурта, где живут албанцы.

Многие знают об улице Малой Арнаутской в Одессе, благодаря Остапу Бендеру, утверждавшем, что здесь делается вся контрабанда.

Но мало кому известно, что и Малая и Большая Арнаутская названы в честь одного из балканских народов — албанцев, которых в древности называли арнаутами и которые здесь когда-то компактно проживали.

Сейчас одна их самых больших албанских общин живет в селе Каракурт.

"В переводе это означает либо "черный червь" либо "черный паук", либо "черный волк", – рассказывает заведующая каракуртской библиотеки Мария Битова.

Албанской говорит здесь каждый второй.

А как албанцы оказались за 1200 км от прародины, историкам стало известно в прошлом веке. Именно тогда ученые обнаружили, что украинские албанцы в Бессарабии поселились 200 лет назад. До этого жили в Болгарии, куда бежали с юга Албании, спасаясь от турков. И то, что их предки дорогой потеряли, начали возрождать не так давно.

"У нас письменности нет, у нас только язык сохранился. Где-то в 2000 году к нам поступила книга на албанском языке, ничего не могла понять", – признается заведующая каракуртской бибилотеки Мария Битова.

Ученики каракуртской школы современный албанский изучают факультативно. В мае впервые съездили на Балканы.

"Албанцы очень теплолюбивый народ, они там постоянно ходят в теплых куртках, в теплой одежде", – говорит ученик каракуртской школы Богдан Попазов.

"Там море и горы, и это очень красиво смотрится", – добавляет ученица Александра Младинова.

"Сегодня" пообщались с местной жительницей Еленой, которая с деда прадеда живет в Каракурте, и на прародине никогда не была. Но, как и балканские предки, до сих пор готовит пищу в печи. Специально для "Сегодня" приготовила национальное блюдо.

"Это рыба с луком, сарма. Листья винограда, а в средине – начинка, она ​​делается и с пшеничной крупой, рисом и мясом. Когда заходите в дом — по стаканчику вина — это обязательно, закон!" – говорит албанка Елена.

Делают вино и ракию, выращивают овец. И уверяют — никакого отношения арнауты, древние албанцы, не имеют к одесской контрабанде.

"Их называли арнаутами потому что они были в авангарде, были элитными войсками", – говорит руководитель албанского центра Анна Желяскова.

В Каракурте, кроме албанцев, проживающих гагаузы и болгары. Здесь мало этнических украинцев. Но одну украинку "Сегодня" все же нашли.

Анна — единственная украинка на этой улице. 20 лет назад вышла замуж за Яне. И с тех пор вместо борщей готовит албанские блюда, как говорит муж, – не хуже его мамы.

"Кухне научилась, но не очень я ее люблю, потому что нужно готовить и готовить. Албанцы любят поесть, любят приходить в гости", – говорит жительница Каракурта Анна Максименко.

В четверг, 14 ноября, в очередном цикле "Мы – украинцы", корреспонденты "Сегодня" расскажут о болгарской общине, которая проживает в Украине.

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