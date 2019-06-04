Мятежную колонию в Одессе расформировывают: все подробности

Осужденные говорят об улучшении питания и проблемах при переводе

51-я колония. Учреждение в день бунта стерегли силовики. Фото: А. Калинина.

После недавнего бунта Южную исправительную колонию №51 в Одессе начали расформировывать. В понедельник в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации заявили, что оттуда уже этапировали 58 осужденных. Но арестанты говорят, что переводиться хотят не все.

Начальник межрегионального управления Александр Малахов ранее пояснял, что учреждение не может нормально функционировать, ведь после мятежа сильно повреждены душ, кабинеты сотрудников и другие корпуса. В управлении подчеркивают, что перевод осужденных осуществлялся "на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений от осужденных", хотя в городе все же ходили слухи о психологическом давлении на людей.

"Во время перевода жалобы и заявления по поводу неправомерных действий не поступали", — заверили в ведомстве.

Тем временем тюремный и больничный священник Дмитрий Краснобаев рассказал "Сегодня", что осужденные переезду не рады: "У них быт налажен, есть какие-то связи. А там придется все делать по новой, налаживать общение с заключенными, которые находятся в других колониях. Им там никто не будет рад".

Осужденные, с которыми нам удалось связаться, рассказывают, что после бунта сгорела лишь пожарная машина, а кормить стали лучше.

"Говорят, что хотят разбрасывать зону, потому что нет условий содержания. Но на самом деле все нормально, все есть, — пояснил нам один из арестантов. — Уже начали восстанавливать дежурную часть, работает дом быта, в прачку только кабель осталось провести, душ тоже работает, вчера и сегодня люди мылись".

Беспокоит их и вопрос с комиссиями по досрочному освобождению или изменению режима содержания под стражей.

"Если переведут, у многих комиссии сразу пропадают, потому что если до нее остается два-три месяца и человека переводят, то на другом месте говорят, что он малоизучен и характеристики с прежнего места не подходят", — добавил осужденный.

Арестанты не отрицают: есть те, кто писал заявления о переводе добровольно, но это в основном жители других городов. Другие колонии могут быть ближе к их дому.

"Силой писать заявления о переводе не заставляют, но каждый день ходят, агитируют, мол, пишите, а то зону будут закрывать. Просто они сами, видать, что-то задумали", — предположил другой заключенный

К слову, опасения нашего собеседника могут оказаться не беспочвенными. Уже поговаривали, что на месте колонии хотят начать очередную стройку, ведь участок находится недалеко от центра. Но чиновники в ответ лишь разводят руками.

"Целевое назначение территории, на которой находится учреждение, определяется исключительно местным самоуправлением, поэтому межрегиональное управление или Минюст эти вопросы не решает", — заявил Малахов.

Работа и отсутствие информации

На территории 51-й колонии расположена промзона с токарным и литейным цехами, здесь производят сельхозоборудование, есть также гаражи по ремонту и покраске автомобилей.

"Таких мощностей ни в одной колонии Украины, наверное, нет. Ребятам есть где работать, многие стали специалистами", — рассказал один из осужденных, подчеркивая, что за работу получают деньги, помогая тем самым родне на воле.

Будет ли такая возможность в других исправительных учреждениях, они не знают. Не добавляют ясности и разъяснения "тюремщиков".

По словам супруги одного из арестантов, одни сотрудники говорят, что перевод ни на что не повлияет, а другие высказывают противоположное мнение.

Правозащитник Николай Розовайкин пояснил "Сегодня", что лишение досрочного освобождения или изменение режима — это нарушение прав человека, и нужно системно все проверять: "Я думаю, корень проблемы в том, что переселением и сменой ситуации они (чиновники. — Авт.) просто хотят похоронить факты — доказательства того бардака, который там развели".

Напомним, в Одессе решили законсервировать исправительную колонию, где произошел бунт из-за больших повреждений, нанесенных бунтовщиками. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Александр Малахов.



Всех осужденных – около 450 человек – планируется перевести в Арбузинскую и Вознесенскую колонии, находящиеся в Николаевской области, а также Дарьевскую, расположенную в Херсонской области. Также возможен перевод и в другие исправительные учреждения Украины.





Во время бунта загорелось одно из зданий. Внутри колонии забаррикадировались более ста заключенных. К учреждению стянули дополнительные силы полиции и Нацгвардии, прибыло много пожарных машин, а также кареты скорой помощи и спецназовцы.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в отношении сотрудников 51-й колонии проводится служебное расследование. Их подозревают в служебной халатности.

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, а следователи ГБР – по факту служебной халатности работников колонии (ч. 2 ст. 367) УКУ.



Первый замначальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию "воров в законе". По словам начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александра Малахова, мятеж инициирован шестью заключенными во главе с так называемым "смотрящим" за колонией.

Также, по его словам, мятеж был согласован с некоторыми главарями уголовного мира в Одесском регионе.

С 28 мая в колонии введен особый режим, свидания с родственниками арестантам запрещены.

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