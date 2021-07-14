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На чеченской свадьбе под Одессой устроили стрельбу прямо посреди дороги (видео)

14 июля 2021 20:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Спецназ приехал прямо на празднование в ресторан и задержал подозреваемых

Стрельба во время свадьбы в Одессе / коллаж "Сегодня"

Стрельба во время свадьбы в Одессе / коллаж "Сегодня"

В селе Фонтанка под Одессой возле торгового центра "Ривьера" выходец из Чечни вышел из автомобиля свадебного кортежа и посреди дороги открыл стрельбу из автомата, видимо по традиции кавказских свадеб. Рядом сигналили на автомобилях его друзья, а один из них наматывал круги, создавая аварийную ситуацию.

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Видео инцидента было опубликовано в Сети.

Соответствующее видео стало быстро распространяться в Сети и развязка наступила неожиданно быстро – прямо на свадьбе, куда прибыл спецназ.

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Как сообщили в Нацполиции, правоохранители увидели ролики со стрельбой в интернете и сразу же объявили план перехват, после чего стрелявшего и тех, кто были с ним быстро нашли и определили их личности.

На опубликованном видео предполагаемые стрелки лежат на асфальте, возле них дежурят бойцы спецподразделения

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Начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех рассказал, что стрелявший мужчина установлен и задержан за хулиганство. Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге, в отношении него будет составлен административный протокол.

Следует отметить, что устроивший стрельбу посреди улицы уже успел принести извинения жителям Одессы, видео недавно появилось в Сети.

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"Приношу свои извинения жителям города Одессы за свое неподобающее поведение, я искренне раскаиваюсь и впредь обязуюсь больше не совершать таких поступков", – говорит парень на камеру.

Напомним, в Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека. Как оказалось, конфликт произошел между старым и новым владельцем квартиры.

Мы также писали, что в Стрые Львовской области 40-летнего местного жителя застрелили прямо возле полицейского участка.

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