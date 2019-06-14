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На четырех пляжах Одессы медики обнаружили несоответствие нормам

14 июня, 16:45

Отклонения были обнаружены по санитарно-микробиологическим нормам

Иллюстрация
Иллюстрация.

В Одессе на четырех морских пляжах медики обнаружили несоответствие морской воды санитарно-микробиологическим нормам.

Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава, недостатки в пробах, взятых 10 июня, были найдены на пляжах Лузановки, а также 10-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана, сообщает "Думская".

При этом по санитарно-химическим показателям отклонений от нормы специалисты не выявили.

Отметим, купаться и загорать в Южной Пальмире начали еще в мае. Как и обещали чиновники, к началу туристического сезона с пляжа "Дельфин" все же убрали севший на мель ярко-желтый буксир, якобы перевозивший контрабандные сигареты. Песок там был не самым чистым, зато на вышке в то время уже дежурили спасатели.

На пляже "Чайка", тем временем, продолжаются строительные работы по сооружению пешеходного моста. На шум строительной техники отдыхающие не жалуются. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

А вот готовить пляжи к туристическому сезону начали еще в апреле. С морского дна подняли жестяные банки, бутылки и прочий мусор, который может навредить отдыхающим. Проверили и санитарное состояние.

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Тег отдых, Одесса, пляж, море, курорт

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