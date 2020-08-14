На дороге в Одессе нашли тело обнаженной женщины (фото и видео)

Девушка погибла от болевого шока после множества травм

В Одессе, недалеко от рынка "Седьмой километр" у дороги на Белгород-Днестровский обнаружили тело женщины.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, на теле девушки обнаружили повреждения, характерные для дорожно-транспортных происшествий.

Позже сообщалось, что копам удалось выяснить личность погибшей – ею оказалась 29-летняя одесситка.

Причиной смерти оказался травматический шок, вызванный многочисленными травмами головы, туловища, рук и ног.

По факту инцидента было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

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Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Ведется розыск водителя, причастного к гибели женщины. Копы выясняют все обстоятельства трагедии, и просят граждан, которые владеют информацией о погибшей или стали очевидцами (свидетелями) ее гибели, связаться с Овидиопольским отделом полиции по телефонам: (048) 797-00-94, (097) 733-92-10 или 102.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина угнал машину и угодил в ДТП – пострадал ребенок.

Также напомним, в Кировоградской области на трассе Одесса-Киев столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли два человека.

Видео: Telegram/Х Одесса

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