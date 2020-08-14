Українська
$ 27,41
32,42
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Одессы

На дороге в Одессе нашли тело обнаженной женщины (фото и видео)

14 августа, 17:22

Руслан Ровик Руслан Ровик

Девушка погибла от болевого шока после множества травм

В Одессе, недалеко от рынка "Седьмой километр" у дороги на Белгород-Днестровский обнаружили тело женщины.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, на теле девушки обнаружили повреждения, характерные для дорожно-транспортных происшествий.

Позже сообщалось, что копам удалось выяснить личность погибшей – ею оказалась 29-летняя одесситка.

Причиной смерти оказался травматический шок, вызванный многочисленными травмами головы, туловища, рук и ног.

По факту инцидента было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Внимание! Видео 18+, не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Ведется розыск водителя, причастного к гибели женщины. Копы выясняют все обстоятельства трагедии, и просят граждан, которые владеют информацией о погибшей или стали очевидцами (свидетелями) ее гибели, связаться с Овидиопольским отделом полиции по телефонам: (048) 797-00-94, (097) 733-92-10 или 102.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина угнал машину и угодил в ДТП – пострадал ребенок.

Также напомним, в Кировоградской области на трассе Одесса-Киев столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли два человека.

Видео: Telegram/Х Одесса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Одесса женщина погибла

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна
Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан суднаОдесса
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)
Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)Одесса
Подогнали плавкран, но судно не убирают: что происходит у танкера Delfi в Одессе (фото, видео)
Подогнали плавкран, но судно не убирают: что происходит у танкера Delfi в Одессе (фото, видео)Одесса
Сотни отдыхающих и никаких масок: что сейчас происходит на пляжах
Сотни отдыхающих и никаких масок: что сейчас происходит на пляжах "карантинной" Одессы (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять