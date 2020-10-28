На известном рынке в Одессе произошли массовые столкновения: есть пострадавшие (видео)

Три человека пострадали в столкновениях на одесском рынке "7 километр". Как стало известно новостям "Сегодня", правоохранители приехали к одному из предпринимателей по решению суда конфисковать товар, потому что тот не платил налоги. Другие работники рынка заступились за коллегу, начали перекрывать спецназовцам дорогу и блокировать их авто. Троих активных протестующих задержала полиция.

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Тем временем Минздрав призвал усилить контроль за соблюдением карантина на рынках. Еще весной, в самом начале карантина, власти долго пытались наладить работу рынков таким образом, чтобы они не становились одним из главных источников заражения.

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А легендарный рынок в Одессе попал под пристальное внимание еще в январе. Тогда власти взяли под особый контроль "7 километр".

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