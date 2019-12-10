На месте пожара в одесском колледже продолжают разыскивать четырех человек

Видео: dsns.gov.ua/

Судьба четырех человек, считающихся пропавшими без вести после пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, остается неизвестной, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", – сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на Ярового.

Кроме того, Яровой сообщил, что правительственная комиссия по расследрованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса отчитается о результатах работы до 20 декабря.

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"Комиссия по расследованию пожара в одесском колледже до 20 декабря отчитается Кабмину", – сообщил он.

Первое заседание комиссии состоялось во вторник, 10 декабря.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей как можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

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