На месте сгоревшего лагеря "Виктория" снова искали фрагменты тел погибших детей

Сегодня, 22:14

Год назад в лагере сгорели трое девочек. Под подозрением оказались шесть человек


Сегодня на месте сгоревшего в Одессе детского лагеря "Виктория" следователи снова искали фрагменты тел погибших детей. Год назад там сгорели трое девочек. Под подозрением оказались шесть человек. Одна из них – воспитательница, которая отвечала за пожарную безопасность, получила три года условно.

Корпус детского лагеря Виктория загорелся около полуночи. В тот момент в деревянном корпусе спали 42 ребенка. Еще два дня после пожара сотрудники лагеря утверждали, что все дети живы. И трех девушек искали неподалеку.

А когда спасатели нашли на пепелище фрагменты тел, родители не верили, что это их дочь. Но эксперты подтвердили, что Снежана Арпентий, Настя Кулинич и София Мазур сгорели в одной комнате. Девушек похоронили. Но остатки искали и сегодня.

Снимать следственные действия на месте пожара запретили. Территория лагеря под арестом уже год.

Просеивать пепел будут в течение трех дней. На этом настаивали родители. Ведь два месяца назад международные эксперты нашли полсотни фрагментов тел. Среди них – череп и зубы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного управления Нацполиции и прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении директору предприятия, которое занималось ремонтно-строительными работами в детском лагере "Виктория", где в результате пожара погибли трое детей

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.
Одесса, Виктория, лагерь Виктория

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Источник:

"Сегодня"

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