На одесских курортах ограбили иностранных туристов

В Одесской области иностранные туристы стали жертвами нападений злоумышленников – в Затоке двое парней вырвали из рук отдыхающей сумку с деньгами и банковскими карточками, а в Одессе избили гражданина Бразилии.
Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, в Затоке крик потерпевшей услышали копы, патрулировавшие улицу. Они-то и догнали нападавших.
"Правонарушителями оказались 16-летний житель Березовского района и 24-летний одессит", — сообщили в ведомстве.
Пока следователи занимаются досудебным расследованием, подозреваемые находятся под домашним арестом. Им уже вручили уведомления о подозрении. Уголовное производство начали по статье "Грабеж".
А в Одессе на пляже "Аркадия" напали на гражданина Бразилии. Сломав ему ребра, злоумышленники отобрали у иностранца кредитные карты и мобильный. Позже с карт сняли 39 тысяч долларов.
В полиции нам сказали, что открыли уголовное производство по статье "Разбойное нападение".
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы произошло неудачное ограбление ювелирного магазина.
Также сообщалось, что на улице Андрея Малышко, 3а, группа людей за две минуты ограбила магазин мобильной связи и гаджетов.
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