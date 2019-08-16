На одесских курортах ограбили иностранных туристов

Одно из нападений произошло в Затоке, а другое на центральном пляже Одессы

На пляжах Одессы нет традиционного для августа ажиотажа / Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

В Одесской области иностранные туристы стали жертвами нападений злоумышленников – в Затоке двое парней вырвали из рук отдыхающей сумку с деньгами и банковскими карточками, а в Одессе избили гражданина Бразилии.

Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, в Затоке крик потерпевшей услышали копы, патрулировавшие улицу. Они-то и догнали нападавших.

"Правонарушителями оказались 16-летний житель Березовского района и 24-летний одессит", — сообщили в ведомстве.

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Пока следователи занимаются досудебным расследованием, подозреваемые находятся под домашним арестом. Им уже вручили уведомления о подозрении. Уголовное производство начали по статье "Грабеж".

А в Одессе на пляже "Аркадия" напали на гражданина Бразилии. Сломав ему ребра, злоумышленники отобрали у иностранца кредитные карты и мобильный. Позже с карт сняли 39 тысяч долларов.

В полиции нам сказали, что открыли уголовное производство по статье "Разбойное нападение".

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы произошло неудачное ограбление ювелирного магазина.

Также сообщалось, что на улице Андрея Малышко, 3а, группа людей за две минуты ограбила магазин мобильной связи и гаджетов.

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