На одесском ипподроме пронесся большой смерч (видео)

К счастью, на территории ипподрома в тот момент не было людей

В Одессе местные жители заметили большой смерч на территории ипподрома.

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Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале Одесса INFO. На кадрах видно, как высокий смерч движется по беговой дорожке. К счастью, людей в это время там не было.

Напомним, ранее жители Запорожья заметили, как по городу кружил небольшой смерч. Воронка пронеслась у предприятия, затягивая в себя пыль и мелкий мусор. Она достигла высоты несколько метров.

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Также не так давно мы сообщали, что над Одесской областью пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube. Необычное природное явление заметили жители Приморского.

А в Николаевской области смерч появился над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. По словам метеорологов, чаще всего смерчи образуются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками.

Видео: Запорожье Новости

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