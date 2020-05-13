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На Одесской таможне масштабные обыски: кого задержали

13 мая, 22:02

Елена Вус

Должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду

ГБР совместно с ОГП и СБУ разоблачили должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы при получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

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По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, который растаможивается.

"Следователи ГБР задержали таможенника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США.Также следователи ГБР проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному и его сообщникам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

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Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5440 долларов.

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взятка коррупция СБУ задержание чиновник Одесская таможня ГБР

Источник: Сегодня

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