ДТП на Одесской трассе: один человек умер мгновенно, второй — в больнице

Предварительно, Mercedes Sprinter не предоставил преимущества в движении и столкнулся с Toyota Hiace

15 ноября на 68 километре трассы Одесса Рени столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Toyota Hiace, в результате чего пассажир второй машины скончался на месте.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Предварительно, Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний водитель. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно.

Других пострадавших — двух водителей и трех пассажиров — транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.

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Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Напомним, накануне, на Кольцевой дороге в столице водитель такси въехал в остановку, на которой была толпа людей. Двое людей погибли, еще двое были госпитализированы.

Также мы писали о том, что в Одессе автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП есть пострадавшие.

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