Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

ДТП на Одесской трассе: один человек умер мгновенно, второй — в больнице

15 ноября, 13:59

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Предварительно, Mercedes Sprinter не предоставил преимущества в движении и столкнулся с Toyota Hiace

15 ноября на 68 километре трассы Одесса Рени столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Toyota Hiace, в результате чего пассажир второй машины скончался на месте.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Предварительно, Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний водитель. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно.

Других пострадавших — двух водителей и трех пассажиров — транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.

В тренде
В Одессе не будут вводить карантин выходного дня
Реклама

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Напомним, накануне, на Кольцевой дороге в столице водитель такси въехал в остановку, на которой была толпа людей. Двое людей погибли, еще двое были госпитализированы.

Также мы писали о том, что в Одессе автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП есть пострадавшие.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП происшествие Одесса смерть
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
В Одессе не будут вводить карантин выходного дня
В Одессе не будут вводить карантин выходного дняОдесса
"Карантин – смерть экономики". Протесты рестораторов накрыли пять городов Украины (фото и видео)Украина
Не забыли, а забили: как украинцы нарушали карантин выходного дня (видео)
Не забыли, а забили: как украинцы нарушали карантин выходного дня (видео)Украина
"Олимпиец" – отмена: в Одессе выбрали новые места для мобильных COVID-госпиталейОдесса
Под Одессой произошло смертельное ДТП: на киевской трассе затруднено движение (фото)
Под Одессой произошло смертельное ДТП: на киевской трассе затруднено движение (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять