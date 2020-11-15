ДТП на Одесской трассе: один человек умер мгновенно, второй — в больнице

15 ноября на 68 километре трассы Одесса Рени столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Toyota Hiace, в результате чего пассажир второй машины скончался на месте.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Предварительно, Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний водитель. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно.
Других пострадавших — двух водителей и трех пассажиров — транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Напомним, накануне, на Кольцевой дороге в столице водитель такси въехал в остановку, на которой была толпа людей. Двое людей погибли, еще двое были госпитализированы.
Также мы писали о том, что в Одессе автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП есть пострадавшие.
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