На Одесскую область обрушилась непогода

Несмотря на приближение весны, в Одесскую область пришли сильные морозы и выпал снег. Более того, погода может ухудшиться: сегодня, по данным синоптиков, на юг Украины обрушится очередной удар стихии с обильными осадками, порывами ветра до 30 м/с и снижением температуры до –15 °C. В школах и детских садах областного центра уже отменили занятия, а в регионе развернули более 300 пунктов обогрева.

ТРАВМЫ ИЗ-ЗА ГОЛОЛЕДА. По данным пресс-службы одесского муниципалитета, с последствиями снегопада и обледенением улиц в выходные боролись 1592 сотрудника коммунальных служб. Они посыпали улицы песчано-солевой смесью даже ночью, использовав около 14 тонн. И если с обледенением на проезжей части коммунальщики справились, то в спальных районах города есть места, где тротуары покрылись слоем льда.

"Во дворе одного из жилых комплексов на проспекте Небесной сотни поскользнулась и упала женщина. Сильно ударилась головой и спиной", — рассказал нам местный житель Владимир, отметив, что вызывать скорую пострадавшая отказалась. Тем не менее работы медикам все-таки прибавилось.

"У нас и летом хватает травм, но сейчас количество обращений выросло", — рассказали нам в травмпункте городской клинической больницы (ГКБ) №3. Вторят коллегами и в ГКБ №1. "Вчера приняли тридцать человек, а на прошлой неделе было от восьми до 14 в день", — сообщили "Сегодня" медики.

Подстерегает горожан и другая опасность. "В воскресенье, несмотря на то, что сохранялась морозная погода, сильное солнце привело к образованию на крышах домов сосулек и наледи. Поэтому необходимо осторожнее передвигаться по улицам, не подходить близко к стенам домов", — напоминают чиновники.

На улице. Из-за резкого перепада температуры тротуары обледенели и превратились в каток. Фото: В. Серова

После снегопада на дороги высыпали 14 тонн песка и соли

НОВЫЙ УДАР. Непогода отступать не собирается. Вчера на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций власть имущие приняли решение отменить занятия в детсадах и школах Одессы.

"В детских садах работают дежурные группы для тех детей, которых родители не могут оставить дома", — заверил директор департамента городского хозяйства Александр Козловский. Все коммунальные службы перевели в режим оперативной готовности. Кроме того, когда начнется снегопад, в город временно запретят въезд для большегрузного транспорта. Коснется запрет и тех грузовиков, которые планируют выехать из областного центра.

В ТЕПЛЕ И С ЧАЕМ. В Одессе уже открыли два пункта обогрева на ул. Жолио-Кюри и в Преображенском парке. "В течение рабочего дня тут находятся медики, сотрудники КП "Муниципальная стража" и волонтеры. Палатки обеспечены запасом дров, чая и бутербродов", — говорят в мэрии.

Всего в области работают 312 стационарных и мобильных пунктов обогрева: согреться или переждать непогоду можно в помещениях сельсоветов, школ, детских садов, а также в больницах и придорожных кафе.

Например, глава Килийского райсовета Павел Бойченко рассказал, что один из таких пунктов развернули на базе районной больницы. "В связи с существенным снижением температуры, просим вас быть внимательными к людям нуждающимся в особом попечении, заботе, медицинской помощи, а также к людям преклонного возраста", — заявил Бойченко.

Напомним, в Одессе отменяют занятия в школах и садиках.

Также сообщалось, что жителям Теплодара грозят холода из-за долгов.