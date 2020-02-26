Непогода, которая в последние дни бушует в Украине, никак не покинет Одессу – сегодня, 26 февраля, город накроет второй за неделю циклон. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

Шторм "Зехра" идет в Украину из северо-западных стран Европы. В Украину циклон пришел относительно спокойным. Сегодня в Одессе ожидается умеренный южный ветер, его порывы будут достигать до 15 метров в секунду. Кроме того, прогнозируется потепление и падение атмосферного давления.

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В тренде На Одессу надвигается коварная "Зехра": чего ждать

Напомним, недавно на Одессу обрушился активный циклон "Юля". Он принес в город сильные осадки и ураганный ветер. Сильнейший шторм срывал из домов крыши и валил на дороги деревья.

Кроме того, ранее "Юлия" накрылаЗапорожье. В этом городе из-за сильного ветра деревья рухнули на электроопору. Провода упали на машину, в салоне которого находились люди.

Также мы писали, что 25 февраля из-за урагана были обесточены 504 населенных пункта. Беды непогода натворила в 12 областях.

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