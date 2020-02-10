На Одессу надвигается мощный циклон "Сабина": чем он опасен

/ Фото: AFP

К Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий. Так, на регион надвигается атлантический циклон "Сабина", передает odessitua.com.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 10 и 11 февраля, порывы ветра в Одессе и Одесской области могут достигать 15-20 м/с.

В частности, в Одессе в ближайшие дни будет облачно с прояснениями.

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"Ночью и утром небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем ​​без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем ​​8-10 градусов тепла", – рассказали синоптики.

В области также облачно, ночью 10 февраля и утром 11 февраля небольшие осадки, днем ​​без существенных осадков.



"Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​6-11 градусов тепла. На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км", – рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Отличительной чертой шторма "Сабина" является его принадлежность к типу ветра, который в Швейцарии называется "фен" (отсюда и название прибора для сушки волос). Его контрагентом является холодный ветер "биз". Скорость ветра при шторме "Сабина" может быть очень высокой. Например, шторм в регионе Рюненберг (Швейцария) ранее достиг скорости 148 км/ч. Этот циклон часто оставляет после себя след в виде вырванных с корнями деревьев и сорванных крыш.

Как сообщал сайт "Сегодня", на Европу, где ранее жертвами штормов стали 9 человек, обрушился мощный ураган "Сиара".

Так, ураган в Великобритании привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта и в подаче электроэнергии. Отменены многие поезда, десятки внутренних и международных авиарейсов, остановлено паромное сообщение в разных направлениях. В ряде регионов страны порывы ветра достигают 150 км в час, есть опасность наводнений.

А ранее на американский Даллас обрушился смерч, который нанес большой урон целому району. Стихия разрушила несколько зданий и повредила линии электропередачи, в результате чего более 95 тыс. жителей одного из крупнейших городов США лишились электричества. Также сообщалось об утечках газа, но их удалось вовремя перекрыть.

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