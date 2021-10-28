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СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

На Одессу надвигается штормовой ветер: прогноз погоды на 29 октября

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
28 октября, 17:30
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Ночью в городе синоптики осадков не обещают
Погода в Одессе на 29 октября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Одессе на 29 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 29 октября, в Одессе будет облачно и ветрено. Днем максимально будет 14 градусов выше нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем в городе будет от 14 до 16 градусов тепла. Небо будет облачным, но осадков синоптики не обещают.

Ночью в Одессе будет тепло. Температура воздуха максимум 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Одессе на 29 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Одессе на 29 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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