На Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер: опубликованы фото

После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы













На Одессу утром 3 июня обрушился сильный ливень, а штормовые порывы ветра повалили деревья. Были подтоплены несколько улиц города.

Так, одно дерево рухнуло на пересечении улиц Композитора Нищинского и Манежной, перекрыв проезжую часть. А на улице Довженко, возле проспекта Шевченко, дорогу перекрыла упавшая ветка.

Досталось и трамвайным путям: ствол упал поперек линии трамвайного маршрута №13, из-за чего пришлось остановить движение. Коммунальщики боролись с последствиями стихии с раннего утра.

"С 5:00, когда начался сильный дождь, спецтехника выехала на улицы города для ликвидации возможных подтоплений", – заявили в пресс-службе муниципалитета.

Также в мэрии подчеркнули, что специальные машины для откачки воды дежурили на улицах Балковской, Приморской, Среднефонтанской, Инглези, Космонавтов, Академика Вильямса, проспекте Небесной Сотни, Французском бульваре и Таможенной площади. Также на улицы вышли рабочие, которые прочищали забившиеся ливневые колодцы.

Ранее мы писали, что за двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ. Также повреждены шесть мостовых переходов, разрушены два моста, и 650 м береговых укреплений. Больше всего пострадали Иршавский, Хустский, Виноградовский, Тячевский, Перечинский и Воловецкий районы.

Также и на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на четыре метра.

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