На окраине Одессы нашли убитым пропавшего пять дней назад парня

Сегодня, 11:47

Полиция выясняет обстоятельства исчезновения и гибели молодого человека

Фото: пресс-служба полиции Одесской области
Фото: пресс-служба полиции Одесской области

На окраине Одессы нашли тело молодого парня, который с 19 мая считался пропавшим без вести. На погибшем обнаружены признаки насильственной смерти.

"К большому сожалению парня нашли жестоко убитым на окраине города. Будьте внимательны и осторожны с ночными прогулками и поездками", – написала знакомая парня Ксения Николенко на своей странице в Facebook.

По словам одесситки, 19 мая парень был в гостях в районе Малиновского рынка. Вечером он возвращался домой в район Ивановского моста, однако по дороге пропал и на связь не вышел. Его телефон был выключен, адрузья и родственники не знали о его местонахождении. Утром 23 мая его нашли мертвым.

В пресс-службе полиции данную информацию подтвердили, добавив, что на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства трагедии. Подробностей в пресс-службе полиции области пока не разглашают. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, сотрудники полиции задержали уроженца Донецкой области, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений одесситу, которые привели к его смерти.

Кроме того, мы писали о том, как 18-летний парень избил до смерти бездомного и положил труп под поезд в Каменском. А во Львове мужчина до смерти забил свою пожилую мать, вымогая деньги.
Одесса, убийство, погибший

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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