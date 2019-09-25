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В Одесской области запустили паром на границе с Румынией: фото

25 сентября, 15:19

Алина Калинина

Переправа соединит украинский и румынский берега Дуная

В Одесской области провели тестирование паромной переправы Орловка – Исакча, которая соединяет украинский и румынский берега Дуная, и вскоре она должна принять первых пассажиров.

Спустя почти четыре года после начала строительства, 24 сентября, в Одесской области совершили два проверочных рейса.

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"Тесты подтвердили полную готовность гидротехнических сооружений по обе стороны к приему и отправке грузопассажирских паромов. Полное открытие переправы состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии", – сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.

Ранее "Сегодня" сообщали, что один из крупнейших автомобильно-железнодорожных паромов мира Vilnius Seaways покинул сухой док судоремонтного завода в Черноморске, который находился там на плановом ремонте.

Позже в Черноморск прибыл огромный автопаром из египетской Александрии. Судно доставило в Украину большую партию новых автомобилей – 780 единиц.

Также стоит напомнить о том, что из Черноморска в итальянский город Бари будет ходить паром. Город в Южной Италии является одним из наиболее значительных городов региона рядом с Неаполем, крупным туристическим и экономическим центром, а также крупнейшим пассажирским портом Адриатического моря.

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Румыния Одесса одесская область паром

Источник: Сегодня

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