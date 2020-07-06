На пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку: видео

В Одессе, где специальные патрули обязали следить за выполнением карантина, специалисты исследовали морскую воду на городских пляжах и установили, что она не соответствует микробиологическим нормам.

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По словам сотрудников лабораторного центра, на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку, сообщает "Думская TV".

"Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды, не соответствовал индексу кишечной палочки", – заявили в лаборатории.

Чистейшим пляжем по результатам исследований, оказался "Ланжерон", возле которого в прошлом году затонул танкер.

Специалисты отметили, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов.

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Отметим, что кишечная палочка передается от человека к человеку половым и воздушно-капельным путем, однако заразиться можно также путем употребления некачественной пищи или загрязненной воды.

Образцы воды для исследования брали 30 июня. В лаборатории заверили, что ее проверяют еженедельно.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что несоблюдение карантинных ограничений может привести к резкой вспышке заболеваемости.

Стоит отметить, что в областном центре, Одессе, с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

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