Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

На пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку: видео

6 июля, 20:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Эксперты назвали самый чистый пляж города

В Одессе, где специальные патрули обязали следить за выполнением карантина, специалисты исследовали морскую воду на городских пляжах и установили, что она не соответствует микробиологическим нормам.

Реклама

По словам сотрудников лабораторного центра, на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку, сообщает "Думская TV".

"Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды, не соответствовал индексу кишечной палочки", – заявили в лаборатории.

Чистейшим пляжем по результатам исследований, оказался "Ланжерон", возле которого в прошлом году затонул танкер.

Специалисты отметили, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов.

Реклама

В тренде
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)

Отметим, что кишечная палочка передается от человека к человеку половым и воздушно-капельным путем, однако заразиться можно также путем употребления некачественной пищи или загрязненной воды.

Образцы воды для исследования брали 30 июня. В лаборатории заверили, что ее проверяют еженедельно.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что несоблюдение карантинных ограничений может привести к резкой вспышке заболеваемости.

Стоит отметить, что в областном центре, Одессе, с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

Отдых в Одессе: цены, условия и карантин
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых Одесса лаборатория пляжи кишечная палочка отдых в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вонь жуткая": в Затоке к берегу прибило десятки мертвых уток (видео)Одесса
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасности
Одесса на карантине: сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасностиОдесса
В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразился
В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразилсяОдесса
В Одессе массово игнорируют карантин: Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемости
В Одессе массово игнорируют карантин: Степанов прогнозирует резкую вспышку заболеваемостиОдесса
"Позор для страны": Зеленский осмотрел затонувший танкер и приказал убрать "махину"Политика
Зеленский провел срочное совещание по борьбе с
Зеленский провел срочное совещание по борьбе с "рекордами" коронавирусаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять