В Одессе на пляже у затонувшего танкера нашли мертвого дельфина (видео)

В Одессе на пляже "Дельфин" отдыхающие обнаружили мертвого дельфина.

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Очевидцы в соцсетях сообщают, что это скорее всего детеныш и связывают его гибель с плохой экологической обстановкой из-за танкера Delfi, который находиться на соседнем пляже.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

Видео: Facebook/Виталий Гилевич

Как сообщает "Думская", ссылаясь на дельфинарий "Немо", погибший дельфин относиться к виду морская свинья или азовка.

По словам старшего тренера дельфинария Елены Колмогоровой, причиной гибели млекопитающего могла послужить инфекция или загрязненность акватории. Также его могли покалечить сети или трал рыбаков.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе на берег выбросило дельфиненка, который погиб от колото-резаных ран. Мертвого дельфина нашли возле одной из баз отдыха.

Отметим, что это далеко не первый подобный случай на пляжах города. Экологи говорят о том, что в последние годы все чаще причиной гибели дельфинов становится огромное количество в Черном море сетей, расставленных, в том числе, браконьерами.

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