В Одессе на пляже взялись за ремонт и поиски металла

Сентябрьский пляж в Одессе / Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

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После окончания пляжного сезона в Одессе побережье опустело, а на 10-й станции Большого Фонтана рабочие взялись ремонтировать лестницу, ведущую на пляж. По словам чиновников, старая местами износилась на 60%, и к курортному сезону-2020 должны успеть. "Сегодня" побывали на сентябрьском побережье.

Стоит отметить, что ступени, ведущие на пляж "Чайка" на 10-й станции, нуждались в ремонте уже давно – еще летом здесь отмечали сквозные дыры и торчащую арматуру, споткнуться о которую невнимательному человеку проще простого.

В муниципалитете отметили, что капитальный ремонт проведет частная компания, а профинансируют проект из городской казны.

Работы пройдут в два этапа. В октябре-ноябре укрепят фундамент опор и колонн лестницы, усилят различные элементы конструкции, уложат новые ступени из монолитного железобетона, отремонтируют лестничные площадки, которые впоследствии, как и марши, замостят тротуарной плиткой.

А уже к началу следующего туристического сезона установят фонари и перила, а также приведут в порядок прилегающую территорию.

"В настоящее время выполнены работы по демонтажу ступеней на лестничных маршах, а также подготовительные работы по усилению фундаментов двенадцати опор лестницы", – сообщили в мэрии.

И хотя центральный проход на пляж сейчас недоступен, попасть сюда можно со стороны 11-й станции Большого Фонтана или же по узенькой бетонной лестнице, спрятавшейся в ветвях и кустарниках, чем, судя по всему, и воспользовались те несколько человек, которых мы повстречали на пляже.

Люди прогуливались и наблюдали за волнами, а мужчина с металлоискателем активно обследовал песок.

Похожая картина была и на других пляжах: на "Ланжероне", "Дельфине" и в "Аркадии" уже убрали зонты с лежаками, а деревянные будки, в которых были магазины и бары, местами превратились в стихийные мусорки. Одесситы же наслаждаются тишиной и спокойствием.

"Сейчас здесь хорошо, людей мало. Воздух приятный и шумит море, а не "горячая сахарная кукуруза", – с улыбкой отметила, одесситка Инна.

"Я занимаюсь спортивной ходьбой. Сейчас Трасса здоровья – это то, что нужно: воздух приятный и пока не холодный, да и на море посмотреть можно, волны сильные", — поделился с нами одессит Валерий.

Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Также мы писали о том, как в Одессе после погодных "сюрпризов" в конце "бархатного" сезона морская вода стала прохладнее, а на некоторых пляжах специалисты областного лабораторного центра рекомендовали временно воздержаться от купания.

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