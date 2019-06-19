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На пляже в Одессе иностранец устроил стрельбу: опубликовано видео

19 июня, 17:06

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы за стрельбу в общественном месте

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.

В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу. Как рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции, мужчина решил развлечься и открыл огонь по пустым металлическим банкам.

Полицейские выяснили, что хулиганом оказался 33-летний мужчина из Средней Азии. О прошествии компам сообщили очевидцы.

"Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет и патроны к нему. Было открыто уголовное производство по статье "хулиганство", – заявили копы, добавив, что иностранцу грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, что после начала курортного сезона на пляжи Одессы приходит множество отдыхающих в любое время суток. Журналисты "Сегодня" прошлись по пляжам с фотоаппаратом – взрослые и дети активно отдыхают даже на тех пляжах, где еще недавно не рекомендовали купаться из-за "цветения" воды.

Недавно мы сообщали о том, как в Днепре на водителя маршрутки с кулаками набросился пассажир. После инцидента водителя госпитализировали. Также мы сообщали о том, как ссора в маршрутном такси в Днепре закончилась поножовщиной.

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Тег Одесса, пляж, стрельба, иностранец

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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