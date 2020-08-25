На популярном украинском курорте стая дельфинов игралась с отдыхающими (видео)

В Затоке Одесской области на один из местных пляжей приплыла стая дельфинов. Морские жители будто играли с отдыхающими, то ныряя под воду, то неожиданно выпрыгивая.

Реклама

Очевидцам удалось заснять игривых дельфинов. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса Info".

Видео: Telegram-канал/Одесса INFO

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке отдыхающие жалуются на комаров и медуз, но радуются дельфинам. В Азовском море участились "представления", которые устраивают эти морские жители прямо у берега.

Также напомним, спасатели из Скадовска выручили из беды двух дельфинов. Животные оказались в ловушке в Джарылгачском заливе возле пгт Лазурное, откуда не могли самостоятельно выбраться. После многочасовой кропотливой работы дельфинов удалось переправить в открытое море.

А в Николаевской области в реку Южный Буг с моря заплыл черноморский афалин. Впервые краснокнижного дельфина заметили еще 27 апреля – он плавал вблизи села Себино. Ему на помощь направили ​​рейдовую группу. Сначала афалин был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Позже он все-таки успокоился и пошел на контакт.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама