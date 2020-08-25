Українська
$ 27,39
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

На популярном украинском курорте стая дельфинов игралась с отдыхающими (видео)

25 августа, 14:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Очевидцы были рады встрече с морскими жителями

В Затоке Одесской области на один из местных пляжей приплыла стая дельфинов. Морские жители будто играли с отдыхающими, то ныряя под воду, то неожиданно выпрыгивая.

Реклама

Очевидцам удалось заснять игривых дельфинов. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса Info".

Видео: Telegram-канал/Одесса INFO

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке отдыхающие жалуются на комаров и медуз, но радуются дельфинам. В Азовском море участились "представления", которые устраивают эти морские жители прямо у берега.

В тренде
Украинцы массово едут на отдых: трасса Киев – Одесса стоит в пробках (фото, видео)

Также напомним, спасатели из Скадовска выручили из беды двух дельфинов. Животные оказались в ловушке в Джарылгачском заливе возле пгт Лазурное, откуда не могли самостоятельно выбраться. После многочасовой кропотливой работы дельфинов удалось переправить в открытое море.

А в Николаевской области в реку Южный Буг с моря заплыл черноморский афалин. Впервые краснокнижного дельфина заметили еще 27 апреля – он плавал вблизи села Себино. Ему на помощь направили ​​рейдовую группу. Сначала афалин был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Позже он все-таки успокоился и пошел на контакт.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Черное море пляжи дельфины лето одесская область побережье Затока отдыхающие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе снова ужесточили карантин: что запретили
В Одессе снова ужесточили карантин: что запретилиОдесса
Нефтепродукты вытекают, но люди купаются: что происходит у затонувшего Delfi в Одессе (фото)
Нефтепродукты вытекают, но люди купаются: что происходит у затонувшего Delfi в Одессе (фото)Одесса
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
В Одессе водители превратили сквер в парковку: фото
В Одессе водители превратили сквер в парковку: фотоОдесса
В Одессе второй раз за неделю ужесточили карантин: список запретов
В Одессе второй раз за неделю ужесточили карантин: список запретовОдесса
В Одессе девушка подожгла себя во время выступления на фаер-шоу (видео)
В Одессе девушка подожгла себя во время выступления на фаер-шоу (видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять