На популярном украинском курорте запретили купаться

В Одесской области анализ воды на пляжах показал несоответствие нормам в курортной Затоке.
Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
Как стало известно, в поселке обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.
В то же время, на других пляжах области никаких санитарных нарушений отмечено не было.
"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.
Недавно в Одессе специалисты исследовали морскую воду на городских пляжах и установили, что она не соответствует микробиологическим нормам. По словам сотрудников лабораторного центра, на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку.
Кроме того, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон начался с конца июня. Дорогой в этом году отдых в Одессе.
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