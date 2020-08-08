На популярном украинском курорте запретили купаться

В Одесской области анализ воды на пляжах показал несоответствие нормам в курортной Затоке.

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Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Как стало известно, в поселке обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами.

В то же время, на других пляжах области никаких санитарных нарушений отмечено не было.

"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.

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Недавно в Одессе специалисты исследовали морскую воду на городских пляжах и установили, что она не соответствует микробиологическим нормам. По словам сотрудников лабораторного центра, на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку.

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон начался с конца июня. Дорогой в этом году отдых в Одессе.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть".

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