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На Рождество в центре Одессы копы раздавали сладости и предлагали пройтись в "пьяных" очках

7 января, 16:39

Одесская полиция провела акцию "Рождество с патрульными"

В Одессе копы в честь праздника провели акцию "Рождество с патрульными", целью которой было знакомство юных одесситов с работой полиции.

Недалеко от памятника Дюку Ришелье были установлены столики с печатной продукцией для малышей: в красочных журналах можно было прочесть, как вести себя в той или иной форс-мажорной ситуации, сообщает "Думская".

Кроме того, патрульные раздавали специальные светоотражающие браслеты, которые обеспечивают безопасность передвижения пешеходов в вечернее время.

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"Для нас очень важно, чтобы дети с детства учились беречь себя и окружающих и старались не попадать в неприятные ситуации", — рассказала офицер патрульной полиции Анна Лискова.

При этом все желающие могли сфотографироваться с бойцами тактической полиции ТОР – экипированные и вооруженные бойцы позировали с детьми и взрослыми, а малышам разрешали посидеть внутри полицейской машины. В то же время, каждый мог выпить горячего чаю с конфетами и печеньем.

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Для взрослых полицейские приготовили особые развлечения – специальные очки, которые имитируют состояние алкогольного опьянения. Надев их, человек должен был пройти по специальной дорожке и при этом не упасть.

Многим участникам не удалось преодолеть это простое задание, несмотря на подстраховку со стороны девушки-офицера. А вот один из гостей Одессы сумел пройти дистанцию с удивительной легкостью, после чего признался, что с утра успел принять "на грудь".

Напомним, ранее мы сообщали, что на Рождеству в Киеве было запланировано проведение Шествия звездарей и целого ряда концертов.

Добавим также, что Рождество в Украине празднуют 7 января. Для многих людей это один из самых важных семейных праздников. Святой вечер отмечают накануне, 6 января. Сайт "Сегодня" ранее рассказывал, что должно быть на праздничном столе.

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Одесса Рождество полиция патрульные

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