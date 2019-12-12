На территории детского сада в Одессе прогремел взрыв и начался пожар

/ Фото: Pixabay

В Одессе, где сегодня простились с одной из жертв трагического пожара, произошло еще одно чрезвычайное происшествие. На территории детского сада "Мандарин", что на улице Толбухина, 1, прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

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Как отмечают свидетели, ЧП произошло 12 декабря в 10.44. По предварительным данным, взорвался генератор, который прилегал к соседним домам и газовой разводке. На месте работали спасатели. На видео видно, что огонь уничтожил небольшую пристройку. О пострадавших ничего не сообщается.

Напомним, 4 декабря, около 10:00, в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли 16 человек и еще десятки человек пострадали.

Видео: ГСЧС

Следователями рассматриваются три основные версии пожара. Так, возгорание могло случиться вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожного обращения с огнем или совершения умышленного поджога.

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