На трассе Одесса-Киев автомобиль врезался в фуру и загорелся – есть погибшие (видео)

Пока неизвестно из-за чего произошло столкновение, огонь распространился по всей машине

В смертельной аварии на трассе погиб водитель / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе Одесса-Киев сегодня в результате ДТП загорелся легковой автомобиль. Как сообщает корреспондент "Сегодня", водитель погиб на месте.



Авария произошла на трассе в сторону Киева, не доезжая населенного пункта Старые Маяки.

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Toyota врезалась в фуру. Тело погибшего водителя лежит у отбойника.

Пока неизвестно из-за чего произошло столкновение.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.