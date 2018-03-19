На трассе Одесса – Киев ликвидировали большую пробку

Заложниками непогоды стали около сотни машин, в том числе и два автобуса с детьми

Три часа потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать пробку на трассе Одесса – Киев у поселка Любашевка в ночь на понедельник. Пробка собралась из-за внезапной непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

"Грузовые автомобили не могли самостоятельно заехать на подъем автотрассы, в результате чего образовалось скопление автотранспорта длиной 1,5-2 км, всего в пробке оказалось около 100 единиц техники, в том числе 2 автобуса, где пребывали 120 детей", – говорят спасатели.

Около 2:30 пробку удалось ликвидировать, из снежного плена спасли 208 человек, по большей части, детей. В течении дня продолжались работы по освобождению грузовиков.

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