На трассе Одесса – Киев ликвидировали большую пробку

Сегодня, 18:47

Заложниками непогоды стали около сотни машин, в том числе и два автобуса с детьми


Три часа потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать пробку на трассе Одесса – Киев у поселка Любашевка в ночь на понедельник. Пробка собралась из-за внезапной непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

"Грузовые автомобили не могли самостоятельно заехать на подъем автотрассы, в результате чего образовалось скопление автотранспорта длиной 1,5-2 км, всего в пробке оказалось около 100 единиц техники, в том числе 2 автобуса, где пребывали 120 детей", – говорят спасатели.

Около 2:30 пробку удалось ликвидировать, из снежного плена спасли 208 человек, по большей части, детей. В течении дня продолжались работы по освобождению грузовиков.

Почти 130 населенных пунктов остались без света после мартовского снегопада. 

Жители Днепра бросают автомобили посреди дорог, и жалуются на нехватку транспорта. 

Тем временем синоптики рассказали, когда ждать потепления. Потепление придет с запада и первыми под дыхание весны попадут западные области Украины.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" публиковал прогноз погоды до 21 марта.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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