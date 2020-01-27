На трассе Одесса – Киев столкнулись 11 машин: есть погибший и пострадавшие (фото, видео)

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области на трассе Одесса – Киев произошло масштабное ДТП – на мокрой дороге столкнулись сразу 11 автомобилей. На месте погиб водитель автобуса.

Легковушки, грузовики и маршрутный автобус сообщением Одесса – Киев не разминулись сегодня, 27 января, утром в районе поселка Дачное. Причиной ДТП в пресс-службе местной полиции назвали погодные условия: мокрое покрытие и плохую видимость из-за тумана.

В аварии погиб водитель автобуса. Также в больницу попали одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda.

Фото: Telegram

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Из-за масштабного ДТП сейчас движение на этом участке дороги затруднено.

Фото: Новости Одесса, Telegram

Фото: Новости Одесса, Telegram

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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