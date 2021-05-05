На трассе Одесса – Киев вспыхнул автобус (фото, видео)

Чрезвычайные происшествие на трассе Одесса – Киев – пылает двухэтажный автобус – что известно на данный момент

На трассе Одесса – Киев загорелся автобус. Клубы черного дыма поднимаются высоко в небо.

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Фото: Evgen Gomonjuk/Facebook

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, пострадавших нет, люди успели выйти.

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Видео: Telegram-канал/Х Одесса

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По словам очевидцев, водители оперативно эвакуировали людей, пытались тушить пламя огнетушителями (в том числе теми, что предоставили другие водители легковых авто), даже успели спасти какие-то личные вещи пассажиров.

Видео: Telegram-канал/Новости Одесса

Напомним, в сентябре 2020 на трассе Киев – Одесса вспыхнул пассажирский автобус. В результате инцидента никто не пострадал, так как все пассажиры успели эвакуироваться из транспортного средства.

Кроме того, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе.