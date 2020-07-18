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На трассе Одесса-Рени произошло второе за день смертельное ДТП (фото)

18 июля, 13:43

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Два человека погибли на месте аварии

На трассе Одесса-Рени в Одесской области, где в ДТП погибли шесть человек, произошло вторая за день авария. Она унесла жизни двух человек.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, возле села Маяки в Беляевском районе утром не разминулись автомобили МАN и "ГАЗель". Выяснилось, что водитель грузовика пытался совершить обгон и влетел в автомобиль, который поворачивал в сторону Овидиополя.

В результате аварии водитель и пассажир МАN погибли на месте. А 30-летний водитель "ГАЗели" и его пассажирка получили травмы различной степени тяжести – их госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Напомним, утром 18 июля между селами Сафьяны и Утконосовка столкнулись легковушки "ВАЗ" и Mitsubishi. В аварии погибли шесть человек, еще троих с серьезными травмами доставили в больницу.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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ДТП погибшие одесса-рени

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