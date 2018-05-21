На трассе Одесса — Рени протестировали переправу: асфальт выдержал

Сегодня, 11:21

16 грузовиков общим весом в 360 тонн колонной проехали по мосту

Прочность проверили фурами. Фото: oda.odessa.gov.ua
Прочность проверили фурами. Фото: oda.odessa.gov.ua

Капитальный ремонт моста на трассе Одесса — Рени возле молдавского села Паланка близится к завершению. На днях переправа прошла первую проверку: 16 грузовиков общим весом в 360 тонн колонной проехали по мосту.

"Железо, бетон и асфальт выдержали", — заявил председатель Одесской ОГА Максим Степанов, добавляя, что официальное открытие моста запланировали на 1 июня.

В службе автомобильных дорог Одесской области говорят, что новая переправа больше предшественницы. Длина моста составляет 152 м, а ширина — 10 м.

"Сейсмическая оценка сооружения составляет девять баллов", — говорят в областной службе автодорог, добавляя, что всего на реализацию проекта по ремонту потратили более 112 млн грн.

Ранее мы писали, что ремонт трассы Одесса – Рени завершится до конца 2018 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с председателем Одесской ОГА Максимом Степановым. По словам Омеляна, эта трасса, как и другие дороги, строится минимум с пятилетней гарантией.

Напомним, ремонт моста на трассе Одесса – Рени возле молдавского села Паланка затянется  еще на полгода. Чиновники говорят, что для проведения работ потребовались дополнительные исследования и конструкции.

Трасса длиной 295 км соединяет Одессу с Ренийским районом, самым отдаленным районом юга, и со столицей Румынии Бухарестом. Ремонтировать дорогу начали еще осенью 2015 года и планировали закончить к концу 2016-го. 
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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