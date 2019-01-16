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На турбазе в Затоке тушили дом

Сегодня, 21:30

В курортной Затоке произошел пожар на турбазе

На турбазе. Огонь охватил двухэтажный деревянный сруб и мансарду. Фото: odesa.dsns.gov.ua
На турбазе. Огонь охватил двухэтажный деревянный сруб и мансарду. Фото: odesa.dsns.gov.ua.
На турбазе в Затоке тушили дом https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f85/529/5c3f85529674e.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f85/529/5c3f85529674e.png Одесса В курортной Затоке произошел пожар на турбазе

На одной из турбаз в курортном поселке Затока в ночь на среду произошел масштабный пожар. Огонь охватил двухэтажный деревянный летний домик и мансарду, а общая площадь по­­жара составила 120 "квадратов".

"Вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет, убыток устанавливается", — сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС. 

Турбаза, где произошло ЧП, расположена в 100 метрах от моря, в центральной части поселка. Сегодня на телефонные звонки там не отвечали.

Накануне в городе Измаил Одесской области в жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области. "На месте пожара обнаружен погибший хозяин 1950 г.р", – рассказали в ГСЧС и отметили, что предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяином дома.

Ранее мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

пожар, турбаза, затока

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АВТОР:

Алина Калинина

Источник:

Сегодня

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