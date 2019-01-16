На турбазе в Затоке тушили дом
В курортной Затоке произошел пожар на турбазе
На одной из турбаз в курортном поселке Затока в ночь на среду произошел масштабный пожар. Огонь охватил двухэтажный деревянный летний домик и мансарду, а общая площадь пожара составила 120 "квадратов".
"Вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет, убыток устанавливается", — сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Турбаза, где произошло ЧП, расположена в 100 метрах от моря, в центральной части поселка. Сегодня на телефонные звонки там не отвечали.
Накануне в городе Измаил Одесской области в жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области. "На месте пожара обнаружен погибший хозяин 1950 г.р", – рассказали в ГСЧС и отметили, что предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяином дома.
Ранее мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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