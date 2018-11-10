На улицах Одессы заметили одинокого львенка: опубликовано видео

В Одессе на территории жилого комплекса "Седьмая Жемчужина" в Аркадии местные жители обнаружили львенка. Маленькое животное растерянно ходило по охраняемой территории одной из элитных высоток между припаркованных машин.

По словам местных жителей, хозяин львенка живет в одной из высоток. Дальнейшая судьба животного пока не известна.

Между тем, одесские зоозащитники обеспокоены наличием диких животных в городе. На прошлой неделе одесситка Анастасия заявила на своей странице о закрытом дворике, куда систематически привозят диких животных.

"Сейчас туда привезли, предположительно, дикого котенка. Он ужасно кричит", – отметила девушка. По ее словам, хозяева не открывают ворота, а крики малыша не утихают до сих пор.

Ранее мы писали о том, что из частного зверинца, принадлежащему доктору Алирезе Пахлеванзаде, сбежали мартышки. Они поселились в садовом кооперативе "Лебедь", где какое-то время питались персиками и яблоками. А позже из того же зоопарка сбежал и олень.

Также мы сообщали о том, что в Одессе недавно появились симпатичные амурские тигрята. Эти редкие хищники на территории Украины есть только в Одесском зоопарке. Четырехмесячные малыши уже "принимают" посетителей.