На вечеринку в скандальном клубе Одессы принесли львенка: фото

Ночной клуб Park Residence в Одессе, в котором в разгар эпидемии устраивают шумные вечеринки, попал в еще один скандал. На одну из пати заведения привезли львенка. Фото со зверьком появились в сети, сообщает "Думская".

Посетители клуба фотографировались с испуганным животным.

Фото: dumskaya.net

Как уверяют в администрации ночного клуба, львенка с собой принес с собой один из гостей. Само заведение, по их словам, к этому инциденту отношения не имеют.

Фото: dumskaya.net

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Добавим, что закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" запрещает содержать диких животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных заведениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирка и дельфинариев, использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и общепита.

Ранее мы писали, что в Харькове из контактного зоопарка сбежал львенок по кличке Симба.

Видео: h.saltovka

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