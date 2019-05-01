На въездах в Одессу полиция ввела строгий контроль

На стационарных постах полиция будет тщательно досматривать автомобили

Иллюстрация. Фото: Facebook

В Одессе накануне годовщины трагедии 2 мая полиция ввела контроль за въездами в город – на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка автомобилей. Об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, сообщили в пресс-службе министерства.

"Завтра в девять утра начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение", – заявил он.

Кроме того, Яровой отметил, что на всех местах массовых акций будут работать фильтрационные пункты и кинологи и призвал не приносить на мероприятия запрещенные предметы и символику.

Отметим, что в нынешнем году запланировано проведение двух молебнов и марша по центру Одессы.

Кровопролитные столкновения между сторонниками Евромайдана и активистами Куликова поля – это события, которые произошли 2 мая в Одессе пять лет назад. Во время уличных боев и пожара в

Доме Профсоюзов ранения получили более 240 человек, погибли 48.

С тех пор их имена в городе чествуют во время траурных мероприятий. Среди обвиняемых в кровавых схватках – митингующие, милиционеры и пожарные. По нескольким эпизодам еще ведется расследование. Имена организаторов пока не названы.

По событиям 2 мая 19 человек оправдали, рассмотрение еще десятка дел до сих пор продолжается.

Ранее мы писали, что в расследовании событий майской трагедии в Одессе наметились какие-то подвижки. Департамент спецрасследований ГПУ направил в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей местных структурных подразделений МВД, которых подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014-го.

Ранее прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов так называемого дела 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На въездах в Одессу полиция ввела строгий контроль". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"