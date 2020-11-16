На выборах в Одессе побеждает Геннадий Труханов: статистика по районам

В Одессе все районные территориальные избирательные комиссии сдали протоколы. Согласно подсчету, победил действующий мэр Геннадий Труханов, он получил 93 921 голос, тогда как его оппонент Николай Скорик – 72 974.
Об этом сообщает Одесская областная организация ВОО "Комитет избирателей Украины".
Так, в Киевском районе результат следующий:
- Николай Скорик — 20 939;
- Геннадий Труханов — 21 097;
В Малиновском районе действующий мэр набирает 22 485 голосов. А его оппонент Николай Скорик – 16 658 голосов.
В Суворовском районе, по данным организации, Скорик набрал ровно 20 тысяч голосов избирателей, а Геннадий Труханов – 28 583 голосов. Испорчены 2,86% бюллетеней.
В Приморском районе Геннадий Труханов набрал 21 756 голосов, а Николай Скорик – 15 377.
Напомним, ранее мы писали, что в Одессе планировали масштабную фальсификацию второго тура выборов мэра.
Кроме того, сообщалось, что Одесская ТИК не объявила результаты выборов из-за вируса.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк