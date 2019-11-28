На выезде из Одессы столкнулись 11 автомобилей: есть пострадавшие

Фото: ГСЧС в Одесской области

На выезде из Одессы из-за густого тумана произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 11 автомобилей.

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области рассказали, что авария случилась утром 28 ноября в районе торгового центра "Новая линия" на Киевской трассе.

По данным местной ГСЧС, в ДТП пострадали два водителя легковушек. Одного из них спасателям пришлось деблокировать из искореженного автомобиля.

Реклама

"От ГСЧС привлекалось 2 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава", - отметили в пресс-службе.

Сейчас на месте аварии работают патрульные и следователь.

В тренде ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил в Золотом

Напомним, не так давно под Уманью в Черкасской области масштабное ДТП сковало трассу Киев – Одесса. Там тоже столкнулись 11 автомобилей.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама