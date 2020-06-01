На юге Одесской области орудуют стаи шакалов

В городе Татарбунары Одесской области, где на местного жителя напал бешеный шакал, на одной из овцеферм снова случилось ЧП — стая шакалов растерзала отару овец. Об этом сообщает Бессарабияinform.

На сайте рассказали, что нападение произошло ночью примерно в 1:30. Сначала фермер услышал лай собак, вышел посмотреть, что случилось, и увидел, как за стадом овец и коз бежали 5-7 шакалов. Когда хозяин включил фонарь, шакалы убежали.

Вскоре недалеко от фермы и на пастбище на соседнем поле жители обнаружили задушенными восемь овец и один козленок без головы. Несколько козлят и ягнят были ранены.

Реклама

За день до этого фермер видел двух шакалов недалеко от фермы, но не верил, что они могут напасть.

В тренде Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

Напомним, ранее в одном из сел Харьковской области произошла трагедия – в результате нападения ротвейлера погиб четырехлетний ребенок.После трагедии было решено усыпить животное.

Реклама

Также в Кировоградской области неизвестное животное напало на отару овец. Местные говорят, это был волк, потому что на земле видно его следы. В лесхозе уверяют: хищники в этих краях не водятся.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама