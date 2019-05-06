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НАБУ подготовило новое дело Труханова

6 мая, 13:50

Мэр Одессы уже может почитать его перед судом

Геннадий Труханов. Фото: УНИАН
Геннадий Труханов. Фото: УНИАН.

Сотрудники НАБУ завершили расследование фактов внесения одесским городским головой Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронные декларации 2015 и 2016 годов (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает сайт НАБУ, 3 мая должностному лицу открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд.

По данным следствия, одесский городской голова не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах лица, с которым вел совместный быт в течение 2015-2016 гг.

Речь идет о бывшей жене Труханова, с которой подозреваемый состоял в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Так, одесский городской голова не задекларировал: квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках.

Всего в декларации 2015 г. чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года – на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 г. мэру Одессы сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования детективы Национального бюро также установили факты незаконного обогащения одесского городского головы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов. Однако дело по этому эпизоду было закрыто в соответствии с решением Конституционного суда.

Труханов также является одним их обвиняемых по делу о завладении 185 млн грн местного бюджета Одессы при покупке здания бывшего завода "Краян". Дело слушается в Малиновском районном суде г. Одесса.

Между тем департамент информации Одесского горсовета сегодня сообщил о том, что Геннадий Труханов отправился в командировку в итальянский город Геную. Командировка продлится четыре календарных дня – с 5 по 8 мая, включительно. Ее цель – проведение рабочих переговоров по развитию сотрудничества.

Как сообщалось, рассмотрение дела "Краяна" в суде затягивается из-за того, что прокуроры САП игнорируют заседания.

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Тег Одесса, суд, коррупция, декларация, труханов, НАБУ, Краян

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