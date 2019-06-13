НАБУ завершило расследование дела о декларациях Труханова

Максимальное наказание по статье – два года тюрьмы

Геннадий Труханов. Фото: УНИАН.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в декларировании недостоверной информации.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 13 июня прокуроры САП предоставили Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

Обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу.

Труханов подозревается в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 годы, заполнение которых предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции".

В частности, мэр Одессы за 2015 и 2016 годы "показал" заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от реальных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Напомним, 11 марта глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Санкция соответствующей статьи УКУ предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось, на Житомирщине суд оштрафовал депутата сельсовета, которая не вовремя подала декларацию из-за того, что не умеет пользоваться компьютером.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию за прошлый год.

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