Начальника разведки, который замучил до смерти прапорщика, оставили в тюрьме на 10 лет
Бывший капитан нанес своему подчиненному порядка 45 ударов по голове и туловищу
Кассационный уголовный суд Верховного Суда поддержал позицию военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции — отправить на 10 лет в тюрьму начальника разведки штаба одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.
Как сообщается, в 2017 в Сарате бывший капитан нанес своему подчиненному порядка 45 ударов по голове и туловищу. После того, как пострадавшего доставили в медчасть, мужчина приковал его наручниками к кровати и продолжил избивать. От тяжелого комбинированного шока прапорщик скончался.
Приговорами Саратского райсуда Одесской области и Апелляционного суда Одесской области офицера обвиняемого по ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины, приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет с лишением воинского звания "капитан".
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