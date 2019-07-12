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Над одесским пляжем пронесся смерч: опубликовано видео

12 июля, 19:18

Отдыхающие отделались испугом

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Одессе на пляже в микрорайоне Лузановка отдыхающие могли сегодня с трепетом наблюдать яркое природное явление в виде смерча (или торнадо).

Как сообщается в Facebook-паблике "Подслушано Одесса", смерч неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и ушёл следом туда же. Стихия буйствовала около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтобы их не унесло.

Тем не менее, одному из пляжников удалось записать смерч на видео:

Ранее мы сообщали о смерче, который наблюдался возле Мелитополя.

Ранее аналогичное редкое явление зафиксировали в окрестностях Павлограда Днепропетровской области. Эксперты классифицировали его как "микросмерч". Начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак отметил, что на видеозаписи не видно, чтобы воронка закручивалась. Он предположил, что данный смерч, скорее всего, не достиг земли. 

Смерч также пронесся по Черновицкой области, вырывая с корнем деревья. 

По мнению экспертов, смерчи все чаще будут проноситься в южной части Украины.

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Тег Одесса, пляж, стихия, смерч, торнадо

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