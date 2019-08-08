Надел мешок и выбросил в колодец: в Одесской области задержали подозреваемого в убийстве

Во время хмельного застолья мужчина поругался с погибшей

Полицейские в Одесской области задержали мужчину по подозрению в убийстве родственницы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

По информации ведомства, 39-летний житель Кодымского района, во время хмельного застолья поссорился с тещей своего брата. Он надел ей на голову мешок и бросил в колодец. Свидетелем этого беспредела был зять женщины, но спасти женщину он не смог из-за сильного опьянения.

Правоохранители, которым сообщили о происшествии, подняли 53-летнюю женщину из колодца уже без признаков жизни. Согласно заключению судмедэксперта, причина ее смерти – утопление.

Подозреваемого полицейские разыскали на железнодорожном вокзале в городе Кодыма. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали до избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Кроме этого, в Киеве жестоко убили 52-летнюю женщину. На улице Чистяковской на балконе одной из квартир найдено окровавленное тело 52-летней женщины. Около девяти утра в полицию обратилась женщина, которая обеспокоилась тем, что ее подруга не вышла на работу. Она решила навестить ее и узнать, все ли в порядке.

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