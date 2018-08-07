Находки и нарушения колоний Одессы: тысячи литров самогона, ножи и жуткие условия

Тысячи литров самогона, ножи и мобильные телефоны — такой "багаж" обнаружили в колониях и изоляторах Одесской области. Правоохранители возмущаются условиями содержания заключенных, а правозащитники говорят о необходимости реформирования системы.

За полгода сотрудники прокуратуры обнаружили у заключенных почти 1200 мобильных телефонов, 1130 колюще-режущих предметов и более 2500 литров самодельного алкоголя. По мнению проверяющих, это может свидетельствовать о недостаточном внимании к перекрытию путей поступления запрещенных предметов.

"Мы составляем документы прокурорского реагирования, которые должны рассмотреть и дать нам ответ, например, о привлечении к дисциплинарной ответственности своих сотрудников", — пояснила "Сегодня" пресс-секретарь облпрокуратуры Инна Верба, добавив, что по итогам проверок открыли два уголовных производства.

Расследования касаются нарушений трудового законодательства: отсутствия договоров и несоблюдения длительности рабочего дня.

В пенитенциарной службе нам сказали, что ознакомлены с претензиями обвинителей, но дать аргументированный ответ пока не готовы.

"Мы собираем информацию, отрабатываем каждое направление", — сказали в пресс-службе Южного МРУ.

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Волонтеры, работающие с людьми за "колючкой", также не раз заявляли о ненадлежащих условиях содержания подопечных.

"Человек заезжает в следственный изолятор, ему ничего не выдают, во всяком случае в Одесском СИЗО, не выдают ни одежды, ни постельного белья. Кто попал туда в июле, допустим, в шортах, майке и шлепанцах, тот так и будет сидеть и в декабре, если другие не поделятся, — говорит священник Дмитрий Краснобаев, уточнив, что в Измаильском изоляторе дела с обеспечением обстоят лучше. — Нужно многое менять. К примеру, здание, где сейчас содержатся заключенные, непригодно для этого: там ни вентиляции толковой, ни отопления. Из-за того, что не хватает людей даже для сопровождения, я не могу делать свою работу, как положено".

Краснобаев собирает гуманитарную помощь для заключенных, дескать, в местах лишения свободы требуется все: от элементарных предметов гигиены до одежды и постельного белья. Да и сама система работы с арестантами нуждается в доработке.

"Система должна быть построена вокруг арестанта. Как попадает человек в места лишения свободы, то с первого дня с ним нужно начинать работать, пытаясь устранить причины, по которым он совершил преступление. Это должны делать социальный работник, психолог, юрист и священник".

Тем временем другие волонтеры отмечают изменения.

"В женской колонии уже примерно год, как начали исправно получать зарплату. Сейчас поменялся начальник, и они получают нормальные деньги, хотя бы порошок и мыло носить не нужно", — рассказала нам волонтер, пожелавшая остаться инкогнито.

Напомним, в Житомире заключенный сбежал от конвоя через окно туалета. В диагностический центр осужденного доставили утром из-за жалоб на плохое самочувствие. Во время осмотра он попросился в туалет и сбежал. Уточняется, что Пузовиков был осужден в ноябре 2017 года к 4 годам заключения за разбой. Кроме того, неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками. Полиция предпринимает меры для установления места пребывания беглеца.

А перед этим из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Для этого они проломили стену овощехранилища. Двое из них осуждены за кражи, а еще один – за изнасилование.

Тем временем в Камеруне из горящей тюрьмы сбежали 160 заключенных.