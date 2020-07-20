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Наняли киллера для кума: вспыли подробности убийства супругов в Затоке

20 июля, 14:15

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Пара не хотела отдавать долг стрелку

Причиной убийства супружеской пары в Затоке Одесской области стал долг и то, что муж и жена наняли киллера для заемщика. Мужчина узнал о готовящемся на него покушении и отомстил своим кумовьям. Об этом сайту "Сегодня" рассказала одна из депутатов местного сельсовета.

"Информация, озвученная в СМИ – не совсем верная. У нас в Затоке говорят, что погибшие – это кумовья заемщика. То есть, погибли люди, которые задолжали определенную сумму денег, не отдавали и не хотели отдавать. Знаю, что ними были наняты киллеры, какие-то парни. Но заемщик умудрился предупредить свое убийство, допросил киллеров, те рассказали, что его заказали. В итоге из-за его вспыльчивости были убиты должники. Теперь заемщик, видимо, сядет в тюрьму", – сообщила женщина.

А спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская нам сообщила, что следствие обнародует информацию о происшедшем в ближайшее время.

Напомним, в Затоке в Одесской области застрелили семейную пару. Игоря и Наталью нашли мертвыми в районе станции Лиманская. У мужчины было одно огнестрельное ранение, а в женщину попали три пули. Правоохранители уже задержали подозреваемого – им оказался кум убитых.

Подобный случай произошел в Одесской области и в мае – тогда жестоко убили гражданских супругов. Убийство произошло в селе Шабо.

А в Житомирской области у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек.

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убийство одесская область стрелок Затока

Источник: Сегодня

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