Нападение алабаев на третьеклассника: стали известны детали

За собаками теперь наблюдают работники ветеринарной службы

Стали известны детали нападения двух алабаев на третьеклассника в Одесской области. Как передает корреспондент "Сегодня", хозяйка забыла закрыть защелку на воротах вольера и псы выбежали во двор.

Когда третьеклассник возвращался из школы домой, алабаи выбежали улицу и набросились на ребенка. Это сразу увидела хозяйка псов, которая кинулась защищать мальчика. Но сразу оттащить их не удалось. Мальчик получил рваные раны на лице, голове, спине и ягодицах. Через три часа после нападения его прооперировали в Одесской областной больнице. Операция длилась полтора часа. Сейчас ребенок в состоянии средней тяжести находится под присмотром врачей.

Собственница собак взяла на себя полную материальную ответственность за лечение мальчика.

Также, на место прибыли работники ветслужбы, которые будут наблюдать за собаками, чтобы определить, есть ли у них сказ. Родители мальчика не будут обращаться в полицию.

Напомним, ранее в Ровно бойцовский пес покусал четырехлетнего мальчика. Собака прохожего набросилась на ребенка, когда он играл на площадке. Спасли малыша свидетели, которые и вызвали медиков. Мальчика с рваными ранами ног доставили в больницу.

Каждый год в Украине фиксируют свыше 30 тысяч нападений собак на людей. Но прецедентов в Украине, когда владелец животного понес ответственность, единицы. Журналисты "Сегодня" разбирались, как добиться компенсации от хозяина собаки:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нападение алабаев на третьеклассника: стали известны детали". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"